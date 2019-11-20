Украинский клуб стартовал с победы в Лиге чемпионов перед матчем с "Барселоной"

Чемпион Украины "Продексим" с победы над минской "Столицей" стартовал в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов (2:1).

Столица – Продексим 1:2

Голы: Жигалко, 37 – Ричард, 16, Воланюк, 36

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Первый тайм прошел в равной игре, а свой шанс украинцы нашли после розыгрыша углового – Фернандес скрыто прострелил вдоль ворот, а Давид вколотил мяч в сетку практически с линии.

После перерыва украинцы продолжали играть аккуратно, больше оберегая счет, чем пытаясь его увеличить. Хороший шанс в херсонцев был в начале тайма после удаления у соперника, однако численное большинство за две минуты реализовать так и не смогли.

За пять минут до конца матча "Продексим", казалось, обезопасил себя от нервной концовки, все-таки сумев реализовать очередное численное большинство, однако белорусы сразу же выпустили шестого полевого и отыграли один гол.

Концовка матча выдалась нервной, но украинцы все-таки удержали победный счет. Таким образом, херсонцы одержали победу в первом туре и вместе с "Барселоной" возглавляют турнирную таблицу, которая с аналогичным счетом обыграла "Спарту".

К слову, 21 ноября "Продексим" сыграет с "Барселоной", а 23 ноября – со "Спартой". Напомним, в финальный турнир элит-раунда выйдут четыре команды-победительницы четырех групп.