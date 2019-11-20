Украинский клуб стартовал с победы в Лиге чемпионов перед матчем с "Барселоной"

40 Читати новину українською
Столица – Продексим результат / "Продексим"

Чемпион Украины "Продексим" с победы над минской "Столицей" стартовал в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов (2:1).

Столица – Продексим 1:2

Голы: Жигалко, 37 – Ричард, 16, Воланюк, 36

Читайте также: Сборная Украины получила соперников по элит-раунду чемпионата мира по футзалу

Первый тайм прошел в равной игре, а свой шанс украинцы нашли после розыгрыша углового – Фернандес скрыто прострелил вдоль ворот, а Давид вколотил мяч в сетку практически с линии.

После перерыва украинцы продолжали играть аккуратно, больше оберегая счет, чем пытаясь его увеличить. Хороший шанс в херсонцев был в начале тайма после удаления у соперника, однако численное большинство за две минуты реализовать так и не смогли.

За пять минут до конца матча "Продексим", казалось, обезопасил себя от нервной концовки, все-таки сумев реализовать очередное численное большинство, однако белорусы сразу же выпустили шестого полевого и отыграли один гол.

Концовка матча выдалась нервной, но украинцы все-таки удержали победный счет. Таким образом, херсонцы одержали победу в первом туре и вместе с "Барселоной" возглавляют турнирную таблицу, которая с аналогичным счетом обыграла "Спарту".

К слову, 21 ноября "Продексим" сыграет с "Барселоной", а 23 ноября – со "Спартой". Напомним, в финальный турнир элит-раунда выйдут четыре команды-победительницы четырех групп.

Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
сегодня
11703
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Футзал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Роналду тайно женился на Джорджине Родригес в Марокко, – СМИ
сегодня 21:44 Роналду тайно женился на Джорджине Родригес в Марокко, – СМИ
Юрій Семенюк
Нидерландские футболисты сделали красивую акцию против расизма во время матча: видео
сегодня 19:34 Нидерландские футболисты сделали красивую акцию против расизма во время матча: видео
Вісент Луїс 61
Кого бы Вы хотели видеть в соперниках сборной Украины на Евро-2020: опрос
19 ноября 23:55 Кого бы Вы хотели видеть в соперниках сборной Украины на Евро-2020: опрос
Ігор Саджениця 154
Как Украина играла с Нидерландами и с другими потенциальными соперниками на Евро-2020
сегодня 14:28 Как Украина играла с Нидерландами и с другими потенциальными соперниками на Евро-2020
261
От первого километра до 42: как подготовиться и пробежать дебютный марафон
18 ноября 11:35 От первого километра до 42: как подготовиться и пробежать дебютный марафон
Наталя Сколоздра 94
Новости
Больше новостей
Залиште відгук