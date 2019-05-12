Украинский клуб вынужденно будет играть домашние матчи Лиги Европы в другом городе

Футбольная команда "Александрия" практически гарантировала себе участие в Лиге Европы сезона 2019/2020. Сейчас вопрос только в том, будет ли играть украинский клуб квалификацию, или начнет выступление сразу с группового этапа.

Чтобы попасть сразу в группу "Александрия" должна финишировать на третьем месте в чемпионате Украины, а также, "Ингулец" не должен выиграть Кубок Украины. В финале перволиговый клуб сыграет против "Шахтера".

Читайте также: Футболисту "Динамо" сломали ребро, он больше не сыграет в сезоне: фото

Пока не известно, где свои домашние матчи Лиги Европы будет играть "Александрия", поскольку стадион "Ника" и инфраструктура города Александрия не соответствует требованиям УЕФА.

Откровенно говоря, ответить пока не могу, ведь не являюсь компетентным в этом вопросе. Разговора еще не было. Однако в Александрии мы однозначно не будем играть, если выйдем в групповой этап. Думаю, это всем понятно,

– сказал наставник команды Владимир Шаран после матча с "Шахтером".

На мой взгляд? Здесь многое зависит от того, как мы будем добираться на матчи. Если самолетом, то приоритетом для меня является Львов, ведь сам я из Западной Украины. Скорее всего, или Полтава, или Одесса. Однако пока не знаю и забегать вперед не хочу. Да, отрыв девять очков, но это еще ни о чем не свидетельствует,

– добавил Шаран.

За четыре тура до завершения чемпионата Украины "Александрия" располагается на третьем месте и выигрывает 9 очков в ближайших преследователей "Зари" и "Мариуполя".

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram