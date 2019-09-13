Украинский клуб заявил на сезон 14 россиян

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ХК "Кременчуг" заявился на сезон
ХК "Кременчуг" заявился на сезон / УХЛ

Хоккейный клуб "Кременчуг" завершил формальности, связанные с оформлением переходов игроков и подписанием контрактов. Таким образом, команда подала заявку на очередной сезон чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.

В заявку кременчугской команды вошли 24 хоккеиста: 2 вратаря, 9 защитников и 13 нападающих. 14 из них – россияне.

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Заявка "Кременчуга" на сезон УХЛ

Вратари: Никита Гордюшин, Вячеслав Новицкий (Россия).
Защитники: Илья Бабрусев (Россия), Александр Горлушко, Александр Боевых, Вадим Хришпенц (Россия), Владислав Грицких (Россия), Владимир Калугин (Россия), Давид Григорян (Россия), Тимур Сультеев (Россия), Александр Александров.
Нападающие: Иван Савченко, Тимур Гриценко, Алексей Ворона, Николай Киселев (Россия), Алексей Зайцев (Россия), Егор Серанов (Россия), Дмитрий Сазонов (Россия), Александр Пукс (Россия), Дмитрий Орлов (Россия), Семен Жеребцов (Россия), Ярослав Свищев, Глеб Бондарук (Россия), Глеб Варава.

Главный тренер "Кременчуга" Александр Савицкий, ассистенты главного тренера – Дмитрий Сумец и Александр Соколов.

Первый матч "горожане" сыграют уже в воскресенье, 15 сентября.

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Теги: Новости Спорта Спорт Хоккей ХК Кременчуг
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