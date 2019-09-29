Украинский легионер забил эффектный гол за европейский клуб во втором матче подряд: видео

26 Читати новину українською
Дмитрий Лепа (с номером 10)
Дмитрий Лепа (с номером 10) / ФК "Осиек"

Полузащитник "Осиека" Дмитрий Лепа отметился голом в матче 10-го тура чемпионата Хорватии против "Славена" – 4:0.

Лепа вышел в стартовом составе и забил на 41-й минуте поединка, после чего счет стал 3:0 в пользу "Осиека".

Читайте также: Зозуля впервые в сезоне забил за "Альбасете", но это не спасло команду от поражения: видео

Игрок ворвался в штрафную, после чего выдержал гроссмейстерскую паузу и точно пробил в дальний от себя угол ворот.

Отметим, что это первый гол Лёпы в хорватском чемпионате сезона 2019/20, а на этой неделе он забивал за "Осиек" в Кубке страны.

Сейчас "Осиек" находится на 4 позиции в турнирной таблице, набрав 16 очков.

blog_ava
Стоматит: что это такое и почему он возникает
сегодня
1716
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Реал" вышел на первое место, "Барселона" обыграла "Хетафе": результаты 7 тура Ла Лиги
сегодня 00:21 "Реал" вышел на первое место, "Барселона" обыграла "Хетафе": результаты 7 тура Ла Лиги
61
"Шальке" одолел "Лейпциг", "Бавария" – лидер: результаты и видео голов 6 тура Бундеслиги
28 сентября 23:58 "Шальке" одолел "Лейпциг", "Бавария" – лидер: результаты и видео голов 6 тура Бундеслиги
40
"Колос" на выезде обыграл "Карпаты" и поднялся на третье место: видео
28 сентября 19:20 "Колос" на выезде обыграл "Карпаты" и поднялся на третье место: видео
87
Карпаты – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ
28 сентября 16:33 Карпаты – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ
214
Усик продолжает подготовку к дебюту в супертяжах: видео с тренировок украинца
28 сентября 12:47 Усик продолжает подготовку к дебюту в супертяжах: видео с тренировок украинца
591
Новости
Больше новостей
Залиште відгук