Украинский легионер забил эффектный гол за европейский клуб во втором матче подряд: видео
Полузащитник "Осиека" Дмитрий Лепа отметился голом в матче 10-го тура чемпионата Хорватии против "Славена" – 4:0.
Лепа вышел в стартовом составе и забил на 41-й минуте поединка, после чего счет стал 3:0 в пользу "Осиека".
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Игрок ворвался в штрафную, после чего выдержал гроссмейстерскую паузу и точно пробил в дальний от себя угол ворот.
Отметим, что это первый гол Лёпы в хорватском чемпионате сезона 2019/20, а на этой неделе он забивал за "Осиек" в Кубке страны.
Сейчас "Осиек" находится на 4 позиции в турнирной таблице, набрав 16 очков.
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