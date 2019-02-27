Украинский полузащитник попал в список игроков, которых планирует приобрести итальянская "Рома"

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Руслан Малиновский
Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский летом может перебраться в итальянскую "Рому". Спортивный директор клуба Рамон Мончи планирует приобрести украинца.

По сообщению издания Calciomercato, Мончи уже сейчас планирует усиление клуба летом. Он уже составил список игроков, которых в летнее трансферное окно попытается приобрести римский клуб. Несмотря на то, что будущее самого Мончи в "Роме" под вопросом.

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"Рома" еще зимой 2019 года пыталась приобрести Руслана Малиновского у "Генка". Однако бельгийский клуб отказался продавать ключевого полузащитника, ведь команда борется за победу в чемпионате. В текущем сезоне Малиновский провел за "Генк" 39 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 12 результативных передач.

Помешать переходу Малиновского в "Рому" может назначение нового тренера в римском клубе.

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Теги: Рома Руслан Малиновский Футбол Спорт
Источник: 24 Канал
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