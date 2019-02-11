Украинский призер Олимпийских игр впервые стал отцом: фото

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Илья Кваша стал отцом
Илья Кваша стал отцом / Фото из открытых источников

Призер Олимпийских игр в прыжках в воду 30-летний Илья Кваша впервые стал отцом.

Об этом сам спортсмен сообщил в своем Instagram.

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Теперь в нашей семье еще один праздник. 10.02.2019 мы стали родителями! Спасибо, родная, за дочь! Добро пожаловать в этот мир, моя маленькая принцесса,
– написал Илья.

К слову, Кваша женился на жене Илоне в 2015 году, а на последнюю годовщину свадьбы написал ей потрясающий стих.

Илья Кваша является девятикратным чемпионом Европы, дважды брал серебро на чемпионатах мира, а также бронзовым призером Игр-2008 года в Пекине.

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Теги: Спорт Прыжки в воду
Источник: 24 Канал
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