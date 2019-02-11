Украинский призер Олимпийских игр впервые стал отцом: фото
Призер Олимпийских игр в прыжках в воду 30-летний Илья Кваша впервые стал отцом.
Об этом сам спортсмен сообщил в своем Instagram.
Читайте также: Милейшее фото дня: сыновья Андрея Ярмоленко похожи, как две капли воды
Теперь в нашей семье еще один праздник. 10.02.2019 мы стали родителями! Спасибо, родная, за дочь! Добро пожаловать в этот мир, моя маленькая принцесса,
– написал Илья.
К слову, Кваша женился на жене Илоне в 2015 году, а на последнюю годовщину свадьбы написал ей потрясающий стих.
Илья Кваша является девятикратным чемпионом Европы, дважды брал серебро на чемпионатах мира, а также бронзовым призером Игр-2008 года в Пекине.
Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram
Источник: 24 Канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии