Украинский шахматист выиграл чемпионат мира среди юношей до 20 лет

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Евгений Штембуляк
Евгений Штембуляк / Украинские шахматы - Ukrainian Chess

Международный гроссмейстер Евгений Штембуляк с Черноморска блестяще выиграл чемпионат мира среди юношей до 20 лет.

Евгений Штембуляк набрал 9 очков из 11-и (7 побед и 4 ничьи) и единолично занял первое место. Отметим, что в решающей партии 11-го тура Штембуляк переиграл россиянина Володара Мурзина.

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В турнире также играл еще один представитель Украины – Алексей Кукелко. Но выступил он не очень удачно – 4,5 очка и 76 место.

Близкой к медали была в турнире девушек до 20-и лет харьковчанка Мария Бердник. Она с 8 очками поделила 3-5 места, но, к сожалению, по дополнительному показателю осталась четвертой.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Шахматы Спорт
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