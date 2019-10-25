Украинский шахматист выиграл чемпионат мира среди юношей до 20 лет
Международный гроссмейстер Евгений Штембуляк с Черноморска блестяще выиграл чемпионат мира среди юношей до 20 лет.
Евгений Штембуляк набрал 9 очков из 11-и (7 побед и 4 ничьи) и единолично занял первое место. Отметим, что в решающей партии 11-го тура Штембуляк переиграл россиянина Володара Мурзина.
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В турнире также играл еще один представитель Украины – Алексей Кукелко. Но выступил он не очень удачно – 4,5 очка и 76 место.
Близкой к медали была в турнире девушек до 20-и лет харьковчанка Мария Бердник. Она с 8 очками поделила 3-5 места, но, к сожалению, по дополнительному показателю осталась четвертой.
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