Украинский сноубордист – чемпион мира среди юниоров
Сноубордист Михаил Харук стал чемпионом мира среди юниоров. Он опередил двоих представителей Канады.
Михаил Харук выиграл золото юниорского чемпионата мира по биатлону. Об этом говорится в сообщении Национального олимпийского комитета.
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Украинец стал победителем в дисциплине параллельный слалом. Соревнования проходили в словенской Рогле.
Напомним, что 6 февраля 2019 года Украина получила первую награду в сноубординге. 28-летняя Аннамари Данча стала "серебряным" призером в дисциплине параллельный слалом.
Источник: 24 Канал
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