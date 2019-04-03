Украинский сноубордист – чемпион мира среди юниоров

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Михаил Харук – чемпион мира по сноубордингу среди юниоров
Михаил Харук – чемпион мира по сноубордингу среди юниоров

Сноубордист Михаил Харук стал чемпионом мира среди юниоров. Он опередил двоих представителей Канады.

Михаил Харук выиграл золото юниорского чемпионата мира по биатлону. Об этом говорится в сообщении Национального олимпийского комитета.

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Украинец стал победителем в дисциплине параллельный слалом. Соревнования проходили в словенской Рогле.

Напомним, что 6 февраля 2019 года Украина получила первую награду в сноубординге. 28-летняя Аннамари Данча стала "серебряным" призером в дисциплине параллельный слалом.

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Теги: Новости Спорта Спорт
Источник: 24 Канал
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