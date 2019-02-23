Украинский супертяжеловес Неудачин получил эффектную победу на профи-ринге: видео

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Тарас Неудачин
Тарас Неудачин

Украинский супертяжеловес Тарас Неудачин получил свою вторую победу на профессиональном ринге, одолев единогласным решением судей конголезца Дидье Ньвембве (0-7-1, 0 КО).

Поединок состоялся в ЮАР 22 февраля. Украинский супертяжеловес доминировал на протяжении всего боя, однако нокаутировать соперника не сумел.

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Конголезец продержался все четыре раунда, а по итогам поединка судьи единогласным решением отдали победу Неудачину. На всех судейских записках был зафиксирован результат 40:36 в пользу нашего боксера.

Видео последнего раунда боя Неудачин – Ньвембве

Ранее Спорт 24 сообщал, что бывший чемпион мира россиянин Денис Лебедев (32-2, 23 КО) может побороться за пояс Александра Усика (16-0, 12 КО).

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Теги: Спорт Бокс
Источник: 24 Канал
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