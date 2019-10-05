Украинский теннисист Марченко выиграл в паре финал челленджера в Казахстане

Украинский теннисист Илья Марченко в паре с представителем Финляндии Гарри Хелиовааром завоевали парный титул на челленджере в Нур-Султане.

Марченко/Хелиоваара – Држевички/Валков 2:0 (6:4, 6:4)

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В финале украинско-финскому дуэту хватило одного часа и минуты, чтобы обыграли поляков Кароля Држевички и Шимона Валкова.

В пятом и седьмом гейме Илья и Гарри сумели выиграть на подаче поляков. Те сумели сделать один брейк, но отдали партию.

Вторая партия была более ровная, но Марченко и Хелиоваару снова хватило одного брейка, чтобы выиграть сет.

Последний раз Марченко играл в финале челленджера еще в 2014-м году. Тогда он вместе с Денисом Молчановым выиграл турнир в Брешии (Италия).

Теннисные турниры уровня челленджер предпоследние по престижности в мужском и женском туре.