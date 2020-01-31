Украинский теннисист Стаховский представил собственное вино и провел благотворительный аукцион

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский презентовал свою винную марку. Пока в продажу поступят два вида этого напитка от теннисиста под названиями Ace by Stakhovsky и W by Stakhovsky.

В рамках презентации также состоялся благотворительный аукцион с лотами от известных спортсменов.

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На аукционе были представлены мяч от Андрея Шевченко с автографами игроков сборной Украины, ракетка Новака Джоковича с финала ATP Cup, напульсник и футболка Рафаэля Надаля, кроссовки Гаэля Монфиса, футболки Стена Вавринки и Александра Зверева, и перчатка Ольги Харлан.



Лоты на благотворительном аукционе Сергея Стаховского / Фото: Сергей Лукьяненко

На мероприятии побывали и украинские теннисистки: Марта Костюк и Людмила Киченок. Также среди приглашенных гостей был известный украинский комментатор и журналист Виктор Вацко.

Авторское вино Сергея Стаховского: