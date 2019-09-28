Украинский теннисист выиграл шестой турнир в сезоне

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Украинский теннисист выиграл шестой турнир в сезоне

Украинский теннисист Владислав Манафов в паре с белорусом Иваном Лютаревичем выиграл в финале турнира ITF World Tennis Tour в Алматы.

Несмотря на то, что Манафов никогда до этого не играл в паре с Лютаревичем, теннисисты получили второй рейтинг посева. В финале украинско-белорусская пара обыграла представителей Казахстана и Грузии Григория Ломакина и Георге Цивадзе: 7:5, 6:2.

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Для украинца это шестой парный титул ITF в этом году, в том числе пятый на 25-тысячниках.

Манафов в одиночном рейтинге ITF занимает 503-е место, а в парном 259-е.

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Теги: Новости Спорта Спорт Теннис
Источник: 24 канал
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