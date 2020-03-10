Украинский волейболист в Италии: Чтобы выехать за границу, требуется специальное разрешение

Украинский волейболист Олег Плотницкий, который выступает за итальянскую "Перуджу", рассказал о ситуации в стране из-за коронавируса. Он заявил, что для того, чтобы выехать за границу нужно специальное разрешение. Италия с 10 марта закрыта на карантин.

В комментарии Tribuna.com лидер сборной Украины по волейболу рассказал, что в городе Перуджа все нормально. Никакой паники, по словам Плотницкого, нет.

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Украинец отметил, что видел, как в маркет людей пропускали по очереди – не больше 2-3 человек одновременно.

Хотя у магазинов не так много людей. Сейчас в городе в магазинах не так много продуктов, как было раньше. Может не быть картофеля, макарон, продуктов, которые могут долго стоять. А в целом все нормально, никакой паники, никакого запрета движения или полиции,

– сказал волейболист.

Олег рассказал, что в Монце, где он играл ранее, подтвердили случаи заражения. "Там на две недели закрыли тренеров клуба на карантин. Один из них ходил на ужин с человеком, который был заражен. Сейчас все нормально. Позавчера "Монца" играла в Модене, и тренеры уже были на скамейке", – отметил украинец.

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Чтобы выехать за границу, нужно специальное обоснованное разрешение – почему заезжаешь или уезжаешь отсюда. Пока никуда не пробовал уехать. Если будем куда-то лететь, то должны быть документы на всю делегацию о том, что все здоровы. Этим будет заниматься клуб,

– заявил Плотницкий.

В общем Олег рассказал, что в Перудже продолжается спокойная жизнь. "Люди гуляют, дети играют, вечером толпы всех на улицах. Мало кого можно увидеть в масках. Понятно, что в Милане другая ситуация", – резюмировал украинец.

Италия и коронавирус

По состоянию на 10 марта количество жертв коронавируса в Италии резко возросло до 463. Общее количество инфицированных приближается к 10 тысяч человек. Случаи вируса подтверждены во всех 20 итальянских регионах.

Из-за вспышки коронавируса итальянское правительство решило расширить карантинные меры на всю страну. Таким образом в Италии запретили все общественные собрания, спортивные мероприятия и вообще ограничили движение.

Чемпионат Италии по футболу остановлен до апреля. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей.

В Италии также выступают футболисты сборной Украины Руслан Малиновский и Евгений Шахов. По информации СМИ, "Аталанта" отказалась отпускать Малиновского в сборную Украины.



Мифы и правда о коронавирусе / инфографика 24 канал

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