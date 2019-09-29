Украинский вратарь забил спасительный гол своей команды, но судья его не засчитал: видео

В матче Первой лиги между "Николаевом" и "Балканами" хозяева поля могли уйти от поражения. Но арбитр не засчитал взятие ворот уже в добавленное время.

"Николаев" проигрывал дома "Балканам" 1:2. Поэтому голкипер хозяев Денис Старченко в компенсированное арбитром время ушел на розыгрыш штрафного на половину поля соперников. В один момент он оказался в гуще игроков, и пробил после прострела Войцеховского. Мяч закатился в ворота. Однако радость трибун довольно быстро прервал главный арбитр встречи – Вадим Запрутняк зафиксировал офсайд и гол не засчитал.

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В итоге "Николаев" проиграл дома. И остался на 10 месте с 12 очками. Столько же теперь и в "Балкан".

Видео гола вратаря смотреть с 1:58:48