Украинский защитник "Шахтера" попал в сборную недели от FIFA20

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Сергей Кривцов в матче против "Динамо"
Сергей Кривцов в матче против "Динамо" / ФК "Шахтер"

Защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов попал в сборную недели от популярного симулятора FIFA20.

Кривцов, который принес победу "Шахтеру" в матче против "Динамо", получил улучшенную карточку игрока. Его характеристики были подняты до 81 (в оригинале игрок был с мастерством 75).

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Однако в главную команду Кривцов не попал, оставшись "в запасе".

Стоит отметить, что Кривцов получил вызов в сборную Украины на матчи против Эстонии и Сербии. Однако на первую игру даже не попал в заявку на матч.

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Теги: Футбол Спорт Шахтер Игры
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