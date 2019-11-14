Украинский защитник "Шахтера" попал в сборную недели от FIFA20

Защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов попал в сборную недели от популярного симулятора FIFA20.

Кривцов, который принес победу "Шахтеру" в матче против "Динамо", получил улучшенную карточку игрока. Его характеристики были подняты до 81 (в оригинале игрок был с мастерством 75).

К слову: Новоиспеченный отец и будущее сборной Украины: биография Руслана Малиновского

Однако в главную команду Кривцов не попал, оставшись "в запасе".

Стоит отметить, что Кривцов получил вызов в сборную Украины на матчи против Эстонии и Сербии. Однако на первую игру даже не попал в заявку на матч.