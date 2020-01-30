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Украинского боксера Редкача дисквалифицировали на год за укус соперника – видео

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Иван Редкач проиграл Дэнни Гарсии / twitter.com/ShowtimeBoxing

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк наказала украинского боксера Ивана Редкача за укус соперника Дэнни Гарсию во время боя 25 января.

Напомним, это был бой, победитель которого получал право сразиться с чемпионом мира по версии WBC. Бой продолжался все 12 раундов, Гарсия одержал победу решением судей. Еще в седьмом раунде на лице украинца появилось рассечение. А в восьмом раунде Редкач укусил соперника за плечо.

Вот так: Весь в синяках – Редкач показал фото своего лица после проигранного боя

Смотрите видео боя Ивана Редкача против Дэнни Гарсии (видео укуса – на 39:13 минуте)

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк после этого решила на год прекратить лицензию Редкача. Таким образом он не сможет проводить бои в этом штате. Также украинец должен заплатить штраф в размере 10 тысяч долларов.

Редкач имеет право обжаловать это решение.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Иван Редкач
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