Украинского боксера Редкача дисквалифицировали на год за укус соперника – видео
Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк наказала украинского боксера Ивана Редкача за укус соперника Дэнни Гарсию во время боя 25 января.
Напомним, это был бой, победитель которого получал право сразиться с чемпионом мира по версии WBC. Бой продолжался все 12 раундов, Гарсия одержал победу решением судей. Еще в седьмом раунде на лице украинца появилось рассечение. А в восьмом раунде Редкач укусил соперника за плечо.
Вот так: Весь в синяках – Редкач показал фото своего лица после проигранного боя
Смотрите видео боя Ивана Редкача против Дэнни Гарсии (видео укуса – на 39:13 минуте)
Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк после этого решила на год прекратить лицензию Редкача. Таким образом он не сможет проводить бои в этом штате. Также украинец должен заплатить штраф в размере 10 тысяч долларов.
Редкач имеет право обжаловать это решение.
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