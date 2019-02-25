Украинскую баскетбольную команду наказали из-за подставного игрока

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Украинскую баскетбольную команду наказали из-за подставного игрока

Команда ДЮСШ-1 "Эдельвейс" из Хмельницкого в своих матчах использовала подставного игрока из старшей возрастной группы. Команду наказали за это.

Служебное расследование подтвердило факт, что под фамилией Дарьи Яремовой (2006 г.р.) из ОШ №9 Хмельницкого на самом деле играла Диана Половьюк (2005 г.р.) с УВК №2 Хмельницкого. Об этом говорится в сообщении Федерации баскетбола Украины.

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Согласно ст. 44 Правил проведения XVII чемпионата Украины среди юношеских команд ДЮСШ-1 "Эдельвейс" зачислены поражения "Лишением права" во всех матчах ВЮБЛ, где участвовала игрок под фамилией Дарья Яремова.

Также решено отстранить от руководства командой ДЮСШ-1 "Эдельвейс" во всех официальных соревнованиях ФБУ до окончания сезона-2018/19 г. тренера Тымчука.

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Теги: Спорт Баскетбол
Источник: 24 Канал
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