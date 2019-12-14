Ультрас "Динамо" ввели черный дресс-код на матч с "Десной"

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Ультрас "Динамо"

В воскресенье, 15 декабря, "Динамо" в 18-м туре Премьер-лиги сыграет в гостях у "Десны"

Ультрас киевского клуба White Boys Club анонсировали черный дресс-код во время встречи.

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Другие детали предполагаемого перформанса не сообщаются.

Напомним, что в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" сыграло вничью с "Лугано". Такой результат не позволил киевлянам выйти в плей-офф впервые за 8 лет и второй раз за историю клуба. Подопечные Михайличенко завершили свои выступления на третьем месте в группе.

Матч пройдет 15 декабря в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина. Начало – 14.00.

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Теги: Новости Спорта Динамо Спорт Футбол ФК Десна
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