Ультрас "Динамо" ввели черный дресс-код на матч с "Десной"
В воскресенье, 15 декабря, "Динамо" в 18-м туре Премьер-лиги сыграет в гостях у "Десны"
Ультрас киевского клуба White Boys Club анонсировали черный дресс-код во время встречи.
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Другие детали предполагаемого перформанса не сообщаются.
Напомним, что в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" сыграло вничью с "Лугано". Такой результат не позволил киевлянам выйти в плей-офф впервые за 8 лет и второй раз за историю клуба. Подопечные Михайличенко завершили свои выступления на третьем месте в группе.
Матч пройдет 15 декабря в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина. Начало – 14.00.
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