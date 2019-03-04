Ультрас "Шахтера" выступили с резким заявлением против новых правил клуба

Ультрас "Шахтера" опубликовали заявление относительно введения донецким клубом новых правил покупки билетов на выездные матчи УПЛ.

Фанаты не исключают тесную связь администрации "Шахтера" с представителями так называемого "ополчения" и российскими спецслужбами.

Читайте также: "Шахтер" будет радикально бороться с расизмом и ксенофобией на трибунах

"Футбол в Украине переживает не лучшие времена. Из-за войны на Востоке и оккупации Крыма многие клубы сменили прописку, а некоторые вообще прекратили существование. Посещаемость стадионов упала в несколько раз, а топ-матчи не могут собрать полные стадионы. Наверное, единственные, кто постоянно поддерживают свои клубы как дома, так и на выезде, – это ультрас", – говорится в заявлении на странице Ultras Shakhtar Donetsk в Facebook.

Еще в последние месяцы режима Януковича представители МВД вместе со службами безопасности клубов практиковали сбор данных на ультрас, зная что это движущая сила Революции Достоинства. Как результат всех сборов данных – преследования со стороны милиции во время Майдана и охота со стороны сепаратистов и российских спецслужб на территории Донбасса. Все мы помним, как при захвате пророссийскими боевиками "Донбасс Арены" были якобы найдены только списки ультрас "Шахтера". Почему якобы? Потому что эти списки уже давно были на сепаратистских сайтах, а по указанным адресам еще весной 2014-го представители так называемого ополчения искали "предателей Донбасса".

Ранее Спорт 24 писал, что ультрас "Шахтера" сожгли национальный флаг Российской Федерации на матче 20 тура УПЛ против "Черноморца" (1:0). Так фанаты донецкого "Шахтера" выступили против новой политики клуба, связанной с посещением матчей клуба на выезде.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram