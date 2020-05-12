Умер легендарный футболист "Реала", который пять раз выигрывал Ла Лигу

Бывший форвард сборной Испании и "Реала" Хавьер Агилар скончался на 71-м году жизни.

Точная причина смерти бывшего нападающего пока не известна. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Читайте также Роман Зозуля получил награду от командования Объединенных сил

Игрок выступал за мадридский клуб с 1971-го по 1979 год, став пятикратным чемпионом Испании и дважды обладателем Кубка страны.

Нападающий отыграл за королевский клуб восемь сезонов, провел 190 матчей, в которых забил 50 мячей.

Также в его карьере были "Расинг", "Спортинг" и "Райо Вальекано". За сборную Испании он провел три матча и забил 1 мяч.

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24