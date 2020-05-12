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Умер легендарный футболист "Реала", который пять раз выигрывал Ла Лигу

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Хавьер Агилар умер
Хавьер Агилар умер / Getty Images

Бывший форвард сборной Испании и "Реала" Хавьер Агилар скончался на 71-м году жизни.

Точная причина смерти бывшего нападающего пока не известна. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Игрок выступал за мадридский клуб с 1971-го по 1979 год, став пятикратным чемпионом Испании и дважды обладателем Кубка страны.

Нападающий отыграл за королевский клуб восемь сезонов, провел 190 матчей, в которых забил 50 мячей.

Также в его карьере были "Расинг", "Спортинг" и "Райо Вальекано". За сборную Испании он провел три матча и забил 1 мяч.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Реал
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