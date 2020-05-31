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С 1 июня в Украине заработают спортзалы и бассейны – рекомендации Минздрава
сегодня , 12:33 С 1 июня в Украине заработают спортзалы и бассейны – рекомендации Минздрава
Михайло Гема
"Бавария" деклассировала "Фортуну" и установила несколько уникальных рекордов: видео
сегодня , 11:30 "Бавария" деклассировала "Фортуну" и установила несколько уникальных рекордов: видео
Михайло Гема
"Днепр-1" уверенно победил "Олимпик" и упрочил лидерство в нижней шестерке: видео
30 мая , 18:58 "Днепр-1" уверенно победил "Олимпик" и упрочил лидерство в нижней шестерке: видео
Юрій Семенюк