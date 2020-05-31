В субботу, 30 мая, умер американский легкоатлет Бобби Морроу. Выдающийся олимпийский чемпион умер на 84 году жизни.

О смерти обладателя трех золотых олимпийских медалей по легкой атлетике сообщает сайт Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

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Причина смерти Бобби Морроу не уточняется.

Краткая биография Бобби Морроу

На Олимпийских играх-1956 в австралийском Мельбурне он стал одним из четырех спортсменов, которые выиграли "золото" на одних играх на дистанциях 100 м, 200 м и эстафете 4 х 100 м.

Такой успех, кроме него, подчинился только Джесси Оуэнсу (1936), Карлу Льюису (1984) и Усэйну Болту (2012 и 2016).

Что интересно, за несколько дней перед Играми Морроу подхватил вирус, что привело к потере веса, но не помешало добыть три медали.

За свою карьеру он установил 11 мировых рекордов.

В 1960-м американец в результате травмы не сумел квалифицироваться в состав сборной на Олимпийские игры в Риме, после чего решил окончательно завершить карьеру.

Ему было всего 25. После выхода на пенсию Морроу отошел от спорта и вернулся в родной город Сан-Бенито, работая фермером и столяром.

В 1989 году он был включен в национальный зал славы легкой атлетики США.