Умер Дэвид Стерн – бывший комиссионер НБА

В среду, 1 января, на 78 году жизни скончался Дэвид Стерн. Бывший комиссионер НБА перенес кровоизлияние в мозг.

По информации Sports Illustrated, несколько недель назад Стерн перенес кровоизлияние в мозг и был госпитализирован.

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На момент смерти Стерну было 77 лет. Он занимал пост комиссионера НБА с 1984 года до 2014-го.

"Я наблюдал за работой Стерна в течение 22 лет, он был моим наставником и одним из ближайших друзей. Как и любая легенда НБА, Дэвид имел удивительный талант, в его случае это были организованность, внимание к деталям и усердная работа.

За время его работы НБА добилась существенного прогресса, к его заслугам можно отнести установление прочных партнерских отношений с представителями СМИ и спонсорами, внедрение современных технологий и программ социальной ответственности, которые позволили миллиардам людей стать частью игры.

Благодаря Дэвиду НБА стала по-настоящему глобальным брендом, что делает Стерна не только одним из крупнейших спортивных функционеров в истории, но и одним из самых влиятельных бизнесменов его поколения", – прокомментировал смерть Стерна нынешний комиссионер НБА Адам Сильвер.

Что известно про Стерна?

Прорыв НБА связывают именно с его работой. До прихода Стерна НБА была близка к банкротству, но при нем стала одной из самых успешных и богатых лиг мира.



Благодаря его работе в составе НБА появилось семь новых команд, игроки смогли участвовать в Олимпийских играх. Имя Стерна внесено в Зал славы баскетбола за выдающийся вклад в развитие НБА.