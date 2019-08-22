Умер футболист сборной Ганы, экс-игрок английского клуба КПР

Бывший футболист сборной Ганы и ряда английских клубов Джуниор Агого умер 22-го августа в возрасте 40 лет. Футболист имел проблемы со здоровьем с 2014 года, когда перенес сердечный приступ.

Агого ушел из жизни в Лондоне (Англия), где проживал вместе со своей матерью и собакой.

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Чемпион американской лиги MLS в составе "Сан-Хосе Эртквейкс" перенес два инсульта в 2014-м и 2015 годах. Первый произошел всего через два года после того, как Агого завершил карьеру.

Бывший футболист так и не смог полностью восстановиться: он потерял чувствительность в правой руке и имел проблемы с речью.

Агого большую часть карьеры провел в Англии, где защищал цвета "Шеффилд Уэнсдей", "Линкольн Сити", "Куинз Парк Рейнджерс", "Барнета", "Бристоль Роверс" и "Ноттингем Форест".

Также Джуниор успел поиграть в США, Египте и Кипре, а его последним клубом стал "Хайберниан" из Шотландии, в котором он завершил карьеру в 2012 году.

В сборную Ганы Агого вызывался с 2006-го до 2009 года. С национальной командой он стал бронзовым призером Кубка африканских наций в 2008 году.