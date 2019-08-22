Умер футболист сборной Ганы, экс-игрок английского клуба КПР

36 Читати новину українською
Джуниор Агого
Джуниор Агого / Фото из открытых источников

Бывший футболист сборной Ганы и ряда английских клубов Джуниор Агого умер 22-го августа в возрасте 40 лет. Футболист имел проблемы со здоровьем с 2014 года, когда перенес сердечный приступ.

Агого ушел из жизни в Лондоне (Англия), где проживал вместе со своей матерью и собакой.

Читайте также: Отца американской теннисистки нашли мертвым, спортсменка пропустит US Open

Чемпион американской лиги MLS в составе "Сан-Хосе Эртквейкс" перенес два инсульта в 2014-м и 2015 годах. Первый произошел всего через два года после того, как Агого завершил карьеру.

Бывший футболист так и не смог полностью восстановиться: он потерял чувствительность в правой руке и имел проблемы с речью.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Former Bristol Rovers, Nottingham Forest and Ghana striker Junior Agogo has died at the age of 40.

Допис, поширений Sky Sports (@skysports)

Агого большую часть карьеры провел в Англии, где защищал цвета "Шеффилд Уэнсдей", "Линкольн Сити", "Куинз Парк Рейнджерс", "Барнета", "Бристоль Роверс" и "Ноттингем Форест".

Также Джуниор успел поиграть в США, Египте и Кипре, а его последним клубом стал "Хайберниан" из Шотландии, в котором он завершил карьеру в 2012 году.

В сборную Ганы Агого вызывался с 2006-го до 2009 года. С национальной командой он стал бронзовым призером Кубка африканских наций в 2008 году.

blog_ava
Гороскоп на 23 августа для всех знаков зодиака
сегодня
177
Теги: Спорт Потери Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Формула-1 показала первые изображения прототипа болида 2021 года: фото и видео
22 августа 18:44 Формула-1 показала первые изображения прототипа болида 2021 года: фото и видео
70
Трансферы команд УПЛ: онлайн
16 августа 17:40 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4483
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
19 августа 20:52 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
5028
Экс-форвард "Шахтера" и опорник Рока: что известно про "Эспаньол", с которым сыграет "Заря"
22 августа 16:33 Экс-форвард "Шахтера" и опорник Рока: что известно про "Эспаньол", с которым сыграет "Заря"
Михайло Гема 297
Свитолина и Монфис побывали на вечеринке в Нью-Йорке и сыграли в виртуальный теннис: видео
22 августа 14:10 Свитолина и Монфис побывали на вечеринке в Нью-Йорке и сыграли в виртуальный теннис: видео
70
Новости
Больше новостей
Залиште відгук