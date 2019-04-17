Умер известный украинский дзюдоист Олег Зинченко

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Олег Зинченко
Олег Зинченко

В возрасте 56 лет ушел из жизни украинский дзюдоист Олег Зинченко. Он умер утром 17 апреля в больнице города Запорожье.

В последние годы жизни Зинченко болел сахарным диабетом, из-за чего ему ампутировали часть левой ноги. В связи с этим у него также были проблемы с почками, сообщает SportArena.

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Зинченко был одним из сильнейших дзюдоистов Украины 80-х годов. Во время своей карьеры, которая началась в 1971 году, дзюдоист удостоился званий Мастера спорта СССР международного класса и Мастера спорта Украины международного класса по самбо.

Зинченко становился чемпионом Европы по самбо, серебряным призером чемпионатов Европы, мира и Кубка мира по самбо. Побеждал на Парижском международном турнире по дзюдо в 1988 году.

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Теги: Новости Спорта Спорт Дзюдо
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