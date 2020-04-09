Умер легендарный полузащитник "Атлетико" Мигель Джонс: причина смерти

Один из лучших бывших полузащитников мадридского "Атлетико" Мигель Джонс умер на 81 году жизни. У футболиста был рак, а также недавно у него обнаружили коронавирус.

Печальную весть сообщил официальный сайт мадридского "Атлетико".

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Как сообщает известное издание Marca, у бывшего футболиста диагностировали рак, после чего он также заразился коронавирусом, что ухудшило его состояние здоровья, а через несколько дней и унесло жизнь ветерана.

[] Miguel Jones, un delantero 'todocampista' por sus cualidades técnicas y físicas:



Temporadas:

️ Partidos:

Títulos: Liga, Copas y Recopa



Siempre te recordaremos, Miguel.



Descanse en paz.



https://t.co/ik6suN4Wpo pic.twitter.com/nxeCQ7s880 — Atlético de Madrid (@Atleti) April 8, 2020

Мигель дебютировал за "мадридцев" в 1959 году в матче против "Гранады". Он был быстрым и универсальным футболистом. Игрок мог сыграть на позиции полузащитника, вингера и даже центрального защитника.

Мигель провел в составе "Атлетико" 129 матчей и отличился 50 голами.

В составе "матрасников" Мигель Джонс выиграл чемпионат Испании (1966 год).

Трижды становился обладателем Кубка Испании (1960, 1961, 1965), а также Кубка обладателей кубков (1962).

Выступал за "Индаучу", "Баракальдо" и "Осасуну".

Добавим, что это уже третья потеря в футбольном клубе за время карантина в мире.

Умер легендарный тренер Радомир Антич, который возглавлял "Атлетико".

Умер звездный футболист "Атлетико" Хосе Луис Капон, врачи подозревают, что из-за коронавируса.

Также загадочно умер 14-летний талантливый футболист испанского "Атлетико" Кристиан Минчол.

По состоянию на утро 9 апреля в Испании зафиксировано 148 тысяч случаев заболевания коронавирусом, из них более 14 тысяч человек умерли и более 48 тысяч выздоровели.

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