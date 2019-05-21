Умер трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда

Бывший австрийский автогонщик и трехкратный чемпион мира в классе авто "Формула-1" Ники Лауда умер на 71-м году жизни.

Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на заявление родных гонщика. Отмечается, что Лауда умер 20 мая в кругу своей семьи.

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С глубокой скорбью мы объявляем, что наш любимый Ники мирно заснул в Понедельник, 20 мая 2019, находясь в окружении родных. Его уникальные достижения в спорте не останутся забытыми. Его неутомимый интерес к работе, его прямолинейность и мужество будут служить образцом для подражания и эталоном для всех нас. Далеко от публики он был любящим и заботливым мужем, отцом и дедушкой, мы очень будем скучать по ниму,

– говорится в сообщении родных автогонщика.

В июле 2018 Лауду госпитализировали в венскую клинику с подозрением на грипп, в результате чего он пропустил этапы Гран-при "Формулы-1" в Германии и Венгрии. Сначала заболевание переросло в тяжелую пневмонию, потом медикам стало очевидно, что легкие гонщика повреждены и не могут больше нормально функционировать. В начале августа того же года бывший спортсмен перенес успешную операцию по трансплантации легких.



Ники Лауда на подиуме после победы 1984

Что известно о Ники Лауда?Он трижды становился чемпионом "Формулы-1". В 1976 году на трассе Нюрбургринг в Германии он попал в автокатастрофу и получил многочисленные ожоги и повреждения внутренних органов. Через огонь гонщик потерял часть правого уха, волос и веки. После этого он перенес пластическую операцию и пересадку почки. Это не помешало ему стать чемпионом еще два раза – в 1977 и в 1984 годах.



Последние несколько лет Лауда занимался бизнесом, в том числе авиаперевозками. С сентября 2012 года он был председателем наблюдательного совета команды "Формулы-1" Mercedes AMG.