Умер трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда

43 Читати новину українською
Ники Лауда
Ники Лауда / Фото из открытых источников

Бывший австрийский автогонщик и трехкратный чемпион мира в классе авто "Формула-1" Ники Лауда умер на 71-м году жизни.

Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на заявление родных гонщика. Отмечается, что Лауда умер 20 мая в кругу своей семьи.

Читайте также: Умер Валентин Сапронов - бывший игрок и тренер донецкого "Шахтера"

С глубокой скорбью мы объявляем, что наш любимый Ники мирно заснул в Понедельник, 20 мая 2019, находясь в окружении родных. Его уникальные достижения в спорте не останутся забытыми. Его неутомимый интерес к работе, его прямолинейность и мужество будут служить образцом для подражания и эталоном для всех нас. Далеко от публики он был любящим и заботливым мужем, отцом и дедушкой, мы очень будем скучать по ниму,
– говорится в сообщении родных автогонщика.

В июле 2018 Лауду госпитализировали в венскую клинику с подозрением на грипп, в результате чего он пропустил этапы Гран-при "Формулы-1" в Германии и Венгрии. Сначала заболевание переросло в тяжелую пневмонию, потом медикам стало очевидно, что легкие гонщика повреждены и не могут больше нормально функционировать. В начале августа того же года бывший спортсмен перенес успешную операцию по трансплантации легких.

Нікі Лауда 1984 року
Ники Лауда на подиуме после победы 1984

Что известно о Ники Лауда?Он трижды становился чемпионом "Формулы-1". В 1976 году на трассе Нюрбургринг в Германии он попал в автокатастрофу и получил многочисленные ожоги и повреждения внутренних органов. Через огонь гонщик потерял часть правого уха, волос и веки. После этого он перенес пластическую операцию и пересадку почки. Это не помешало ему стать чемпионом еще два раза – в 1977 и в 1984 годах.

Последние несколько лет Лауда занимался бизнесом, в том числе авиаперевозками. С сентября 2012 года он был председателем наблюдательного совета команды "Формулы-1" Mercedes AMG.

blog_ava
Россия объяснила, почему созвала Совбез ООН относительно украинского закона о языке
сегодня
289
Теги: Потери Формула-1 Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В Боливии футбольный арбитр умер во время матча: трагическое видео
20 мая 18:40 В Боливии футбольный арбитр умер во время матча: трагическое видео
48
День в истории – 10 лет назад "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА видео
20 мая 12:30 День в истории – 10 лет назад "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА видео
41
"Интер" потерпел унизительное поражение от "Наполи" в чемпионате Италии: видео
20 мая 08:25 "Интер" потерпел унизительное поражение от "Наполи" в чемпионате Италии: видео
56
"Шахтер" досрочно выиграл чемпионат Украины, победив "Зарю": видео
19 мая 18:56 "Шахтер" досрочно выиграл чемпионат Украины, победив "Зарю": видео
159
Обнаженный мужчина ворвался в раздевалку "Манчестер Сити", чтобы отпраздновать победу: видео
19 мая 17:21 Обнаженный мужчина ворвался в раздевалку "Манчестер Сити", чтобы отпраздновать победу: видео
177
Новости
Больше новостей
Залиште відгук