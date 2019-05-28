"Унион Берлин" покорил "Штутгарт" и впервые в своей истории вышел в Бундеслигу

"Унион Берлин" сыграл вничью в ответном стыковом матче против "Штутгарта". На этот раз команды разошлись без забитых мячей.

Учитывая то, что первый поединок между командами завершился вничью 2:2, право на выступление в Бундеслиге получила именно берлинская команда.

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В первом тайме "швабы" имели небольшое преимущество, но отличную игру демонстрировал голкипер хозяев Рафал Гикевич.

Во втором тайме берлинская команда стала активнее отвечать и имела несколько хороших возможностей для взятия ворот. В конце матча "Штутгарт" едва не вырвал необходимую победу, но команда из Восточного Берлина удержала необходимый для себя результат.

Примечательно, что ранее "Унион Берлин" ни разу в своей истории не играл в немецкой Бундеслиге. А вот "Штутгарт" вернулся во второй дивизион спустя два года после повышения в классе.

Последний раз в Бундеслигу через плей-офф выходила "Фортуна" в сезоне 2011/12. Ранее путевку в Бундеслигу добыли также "Кельн" и "Падерборн". В обратном пути пошли "Ганновер" и "Нюрнберг".

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