"Манчестер Юнайтед" проиграл аутсайдеру АПЛ, Де Хеа пропустил курьезный гол: видео

"Манчестер Юнайтед" сыграл матч чемпионата АПЛ на выезде против "Уотфорда", который является аутсайдером чемпионата. И МЮ потерпел поражение.Де Хеа пропускает гол

Первый тайм между командами закончился вничью 0:0. А два гола, которые и принесли "Уотфорд" победу, были забиты со стандартов с разницей в четыре минуты.

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Особенно курьезным был первый гол. После подачи со штрафного в борьбе с соперником пробивал Сарр. Мяч ударился о газон. И вратарь МЮ Де Хеа, вместо того, чтобы поймать мяч, курьезно пропустил его между руками. Пропустив курьезный гол, вратарь "красных дьяволов" от стыда упал лицом на газон.

Видео курьезного гола Сарра в ворота МЮ

А через четыре минуты в ворота "Манчестер Юнайтед" был назначен пенальти – Ван Биссака в штрафной сбил соперника. Дини без проблем пробил с отметки.

Видео гола с пенальти в ворота Манчестер Юнайтед

Это победа стала лишь второй для "Уотфорда" в сезоне. Команда идет на последнем месте в чемпионате. И даже победа над МЮ не позволила команде подняться со дна.