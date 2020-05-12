Усик против Грицая: украинский канал готов показать бой года

Украинские спортсмены Александр Усик и Богдан Грицай устроили перепалку, в результате которой могут выяснить отношения в ринге. Усик принял вызов от борца вольного стиля Грицая и предлагает Богдану встретиться в ринге.

Телеканал XSPORT выразил готовность транслировать поединок между Александром Усиком и Богданом Грицаем.

К теме Показал, что есть украинцы, которые способны дать ему отпор: борец объяснил, почему бросил вызов Усику

Надеюсь, промоутеры Усика и Грицая смогут договориться между собой и все спорные вопросы спортсмены смогут решить в рамках спортивного противостояния. В таком случае, мы с радостью предоставим все наши платформы для того, чтобы охватить максимальное количество зрителей,

– заявил генеральный продюсер канала Дмитрий Лазуткин.

Почему спортсмены хотят провести бой

9 мая Богдан Грицай раскритиковал Усика из-за политических взглядов боксера.

Конфликту предшествовало участие Усика и Василия Ломаченко в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес".

Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.

Грицай заявил, что готов провести с Усиком бой без правил.

Александр принял вызов, но согласится только на поединок по боксерским правилам.

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.