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Усик против Грицая: украинский канал готов показать бой года

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Усик против Грицая
Усик против Грицая / xsport.ua

Украинские спортсмены Александр Усик и Богдан Грицай устроили перепалку, в результате которой могут выяснить отношения в ринге. Усик принял вызов от борца вольного стиля Грицая и предлагает Богдану встретиться в ринге.

Телеканал XSPORT выразил готовность транслировать поединок между Александром Усиком и Богданом Грицаем.

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Надеюсь, промоутеры Усика и Грицая смогут договориться между собой и все спорные вопросы спортсмены смогут решить в рамках спортивного противостояния. В таком случае, мы с радостью предоставим все наши платформы для того, чтобы охватить максимальное количество зрителей,
– заявил генеральный продюсер канала Дмитрий Лазуткин.

Почему спортсмены хотят провести бой

9 мая Богдан Грицай раскритиковал Усика из-за политических взглядов боксера.

Конфликту предшествовало участие Усика и Василия Ломаченко в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес".

Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.

Грицай заявил, что готов провести с Усиком бой без правил.

Александр принял вызов, но согласится только на поединок по боксерским правилам.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Вольная борьба Александр Усик Новости Спорта Спорт Бокс
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