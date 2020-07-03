Украинский супертяжеловес Александр Усик может прекратить сотрудничество с промоутерской компанией K2 Promotions.

Контракт Усика с компанией истекает через несколько месяцев. Вполне возможно, что украинец не будет его продлевать, сообщает Telegram-канал "Лівою-лівою-правою".

Смотрите также: За лучшим нокаутером в истории: Усик поднялся на второе место в рейтинге WBC

Взамен Усик создаст свою промоутерскую компанию. Компания спортсмена проведет свой первый вечер бокса уже 1 августа в Киеве.

В его рамках на ринг выйдут известные украинские боксеры – Олег Малиновский, Владислав Сиренко, Александр Захожий и Виктор Вихрист.

Добавим, что супертяж также сотрудничает с британской компанией Matchroom Boxing и ее руководителем Эдди Хирном.

Усик – Чисора: главное о бое