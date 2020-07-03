Усик создаст собственную промоутерскую компанию и покинет K2 Promotions
Украинский супертяжеловес Александр Усик может прекратить сотрудничество с промоутерской компанией K2 Promotions.
Контракт Усика с компанией истекает через несколько месяцев. Вполне возможно, что украинец не будет его продлевать, сообщает Telegram-канал "Лівою-лівою-правою".
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Взамен Усик создаст свою промоутерскую компанию. Компания спортсмена проведет свой первый вечер бокса уже 1 августа в Киеве.
В его рамках на ринг выйдут известные украинские боксеры – Олег Малиновский, Владислав Сиренко, Александр Захожий и Виктор Вихрист.
Добавим, что супертяж также сотрудничает с британской компанией Matchroom Boxing и ее руководителем Эдди Хирном.
Усик – Чисора: главное о бое
- Боксеры активно готовятся к предстоящим поединкам, но пока новой официальной даты встречи еще нет.
- Промоутерская компания Matchroom Boxing, которая организует бой, показала первые фотографии "Бойцовского сада".
- Именно там должен проходить первый боксерский бой компании во время карантина. Состоится ли там бой Усик – Чисора пока не известно.
- Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн сказал, что Усик и Чисора, вероятно, проведут бой в октябре 2020 года.