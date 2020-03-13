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Усик – Чисора: боксеры впервые встретились в дуэли взглядов – видео

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Усик – Чисора дуэль взглядов / Getty Images

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик (17-0, 13 КО) выйдет на ринг против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 KO) 23 мая.

13 марта в Великобритании Усик впервые встретился с Чисорой в дуэли взглядов.

К слову Усик – Чисора: официальная дата и место боя

Усик – Чисора дуэль взглядов

На пресс-конференцию украинец прибыл в защитной маске. Также болельщики видели его в маске и в аэропорту.

  • Боксеры встретятся 23 мая в Лондоне. На кону поединка не будет стоять чемпионский титул WBO, о чем раньше можно было прочитать в СМИ. Усик является официальным претендентом по этой версии.
  • Титулом WBO владеет британец Энтони Джошуа. Промоутер Эдди Хирн заявлял, что победитель боя Усик – Чисора в 2020 году сможет встретиться с Джошуа.

Что известно о ЧисореЧемпион Великобритании (2010-2011), чемпион Европы по версии EBU (2013-2014). Дерек провел несколько поединков с топ-боксерами.

В 2012 году Чисора проиграл Виталию Кличко, в 2014 году – Тайсону Фьюри. Также британец проигрывал Дэвиду Хэю. В то же время в активе Дерека победа над Карлосом Такамом, с которым должен был встретиться Усик.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Александр Усик Усик - Чисора Бокс
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