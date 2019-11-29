Усик – Чисора: промоутер украинца рассказал новые детали мегафайта

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн подтвердил, что пытается организовать бой украинца и Дерека Чисоры. Боксеры могут встретиться в феврале 2020 года, а вероятным местом поединка может стать Великобритания. По словам Хирна, Усик популярен на Туманном Альбионе.

Эдди Хирн заявил, что разговаривал с Усиком и пытался договориться с ним относительно боя с Чисорой. Сейчас Усик и Хирн находятся в Монако, где состоится бой между Александром Беспутиным и Раджабом Бутаевым.

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Я только что разговаривал с Усиком, пытаясь договориться по бою с Чисорой в конце февраля. Это большой бой. Усик теперь считается большой звездой в Великобритании. Я думаю, что после боя с Чаззом Уизерспуном он почувствовал, что ему нужно набрать немного массы,

– сказал Хирн.

Переговоры о бое между Усиком и Чисорой уже подтвердил промоутер британца Дэвид Хэй. По словам Хэя, переговоры идут хорошо.

Ранее менеджер Александра Усика Егис Климас также подтвердил, что Дерек Чисора является одним из кандидатов на следующий бой с украинцем.

Что известно о Чисоре?

Британец дрался с Виталием Кличко. Британец проиграл украинцу единогласным решением судей. Впрочем, Чисора больше запомнился скандальными действиями.

В частности, на дуэли взглядов он дал Виталию пощечину. Также Чисора перед поединком плюнул водой в лицо Владимиру Кличко.

После боя с Кличко Дерек устроил драку с боксером Дэвидом Хэем (нынешним своим промоутером). Оба были на определенный срок дисквалифицированы.

На данный момент британец провел 41 бой (32 победы, 9 поражений). 26 октября Чисора по итогам 4 раундов победил Прайса.