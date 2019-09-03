Усик – феномен, его дебют в супертяжелом весе один из самых ожидаемых, – промоутер

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал предстоящий поединок Тайрона Спонга с украинским боксером Александром Усиком. Боксеры встретятся 12 октября.

Хирн, который сотрудничает с Усиком, назвал его дебют в супертяжелом весе одним из самых ожидаемых в мире бокса.

Читайте также: Усик против Спонга: букмекеры назвали победителя

Дебют Усика в супертяжелом весе – один из самых ожидаемых моментов бокса в 2019 году, и я не могу дождаться, чтобы увидеть его. Усик – феномен, который доминировал в тяжелом весе.

Теперь, когда он готовится побороться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе, ему необходимо сначала победить Тайрона Спонга. Спонг будет взрывоопасным, и мы ожидаем тяжелый наэлектризованный бой между ними,

– сказал Хирный.

Усик официально дебютирует в супертяжелом весе против Тайрона Спонга 12 октября в Чикаго (США).

Тайрон Спонг – нидерландский боксер, профессиональный кикбоксер и боец ​​смешанного стиля суринамского происхождения, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях.

Он бывший чемпион по кикбоксингу Glory 9 (2013), и чемпион мира по тайскому боксу W.F.C.A. (2007-2008) в первом тяжелом весе (до 95 кг).

Смотрите также: Новый соперник Усика в последнем бою брутально нокаутировал соперника: видео

В профессиональном боксе 33-летний Спонг провел 14 поединков и все выиграл (13 нокаутом).

Тайрон обладает региональными титулами чемпиона Латинской Америки по версии WBC Latino и WBO Latino в тяжелом весе.