Усик – феномен, его дебют в супертяжелом весе один из самых ожидаемых, – промоутер
Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал предстоящий поединок Тайрона Спонга с украинским боксером Александром Усиком. Боксеры встретятся 12 октября.
Хирн, который сотрудничает с Усиком, назвал его дебют в супертяжелом весе одним из самых ожидаемых в мире бокса.
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Дебют Усика в супертяжелом весе – один из самых ожидаемых моментов бокса в 2019 году, и я не могу дождаться, чтобы увидеть его. Усик – феномен, который доминировал в тяжелом весе.
Теперь, когда он готовится побороться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе, ему необходимо сначала победить Тайрона Спонга. Спонг будет взрывоопасным, и мы ожидаем тяжелый наэлектризованный бой между ними,
– сказал Хирный.
Усик официально дебютирует в супертяжелом весе против Тайрона Спонга 12 октября в Чикаго (США).
Тайрон Спонг – нидерландский боксер, профессиональный кикбоксер и боец смешанного стиля суринамского происхождения, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях.
Он бывший чемпион по кикбоксингу Glory 9 (2013), и чемпион мира по тайскому боксу W.F.C.A. (2007-2008) в первом тяжелом весе (до 95 кг).
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В профессиональном боксе 33-летний Спонг провел 14 поединков и все выиграл (13 нокаутом).
Тайрон обладает региональными титулами чемпиона Латинской Америки по версии WBC Latino и WBO Latino в тяжелом весе.