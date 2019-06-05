Усик готов отдать все свои чемпионские титулы

Промоутер боксера Александра Усика Александр Красюк прокомментировал то, что WBC забрала у украинца чемпионский пояс.

По словам Красюка, в WBC согласовали этот шаг вместе с Усиком и предоставили Александру право в любой момент сразиться за титул.

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В то же время Красюк заявил, что Усик готов отказаться и от других чемпионских поясов.

В ближайшее время мы откажемся и от пояса WBO, между тем WBO может объявить Усика обязательным претендентом на бой против чемпиона в супертяжелой весовой категории. А что касается IBF, то позиция этой организации неизвестна. Как бы там ни было, но Усик готов добровольно отдать все пояса. Зачем они ему нужны, если Александр намерен перейти в супертяжелую весовую категорию?,

– сказал Красюк в интервью газете "Экспресс".

Сейчас у Усика остаются еще два чемпионских пояса в первом тяжелом весе – WBO и IBF. Перед тем у Усика забрали чемпионский титул WBA, после чего он потерял звание абсолютного чемпиона мира.

32-летний Усик сейчас восстанавливается после травмы бицепса, которую он получил в ходе подготовки к бою с камерунцем Карлосом Такамом. Ожидается, что дебют Александра в супертяжелом весе состоится осенью.