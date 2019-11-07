Усик хочет биться с Чисорой, – промоутер украинца

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что Александр Усик хочет встретиться с Дереком Чисорой. Хирн сотрудничает с Усиком и частично занимается организацией боев украинца.

Усик может биться за титул

Хирн заявил, что Усик может подождать победителя реванша между Джошуа и Энди Руисом или же провести бой с Чисорой.

Читайте также: Букмекеры оценили шансы Усика против Уайлдера, Джошуа, Фьюри и Руиса

Усик – обязательный претендент по линии WBO. Он хочет драться с Чисорой. Усик может подождать, чтобы посмотреть, что будет после боя Руис – Джошуа. Или может подраться с Чисорой, а потом точно так же смотреть на ситуацию,

– цитирует Хирна Boxing News 24.

Когда состоится бой Джошуа – Руис?Реванш между боксерами состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Первый бой завершился неожиданной победой Руиса и мексиканец завладел титулами WBA, WBO, IBF и IBO.

По словам Хирна, Усик и Чисора могут встретиться в поединке за вакантный титул.

Некоторые титулы могут стать вакантными, IBF и WBO назначат обязательных претендентов для победителя боя Джошуа – Руис. Если чемпион не договорится с претендентом, ему придется либо драться, либо освободить титул. Возможно, Чисора и Усик в следующем году даже подерутся за пояс WBO,

– сказал Хирн.

Кто такой Дерек Чисора?

Чисора в свое время дрался с Виталием Кличко. Британец проиграл украинцу единогласным решением судей. На дуэли взглядов британец дал Виталию пощечину, вследствие чего едва не возникла драка. Чисора также перед поединком плюнул водой в лицо Владимиру Кличко.

Это интересно: Как Усик готовился к дебюту в супертяжелом весе, – эксклюзивное интервью с тренером боксера

После поединка Дерек устроил драку с боксером Дэвидом Хэем (нынешним своим промоутером). Оба были на определенный срок дисквалифицированы. На данный момент британец провел 41 бой (32 победы, 9 поражений).

26 октября Чисора по итогам 4 раундов победил Прайса. Дерек завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO и бросил вызов Усику.

Что известно о потенциальном бое?

Перед поединком против Прайса Чисора заявил, что хочет встретиться с Александром Усиком. Он утверждал, что согласится на бой, если будет такая возможность.

Промоутер Чисоры Дэвид Хэй заявил, что хочет организовать бой для своего земляка против Усика.

Эдди Хирн также выразил желание организовать бой украинца против Чисоры. По словам Хирна, бой может состояться уже в феврале 2020 года.