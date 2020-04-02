Усик и Баста пообщались в прямом эфире: видео

Непобедимый украинский боксер Александр Усик и российский певец Баста провели совместный прямой эфир в инстаграме.

Баста попросил Усика объяснить мотивацию бокса, чтобы понять и полюбить этот вид спорта.

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В ответ Александр заявил, что бокс отражает жизнь людей. "Жизнь нас иногда бьет, ставит на колени. Но мы поднимаемся и идем дальше", – сказал украинец.

Также Усик заявил, что бокс полезен для поддержания здорового духа, но не для драк.

"Те люди, которые хотели кого-то когда-то побить и научились бить – они не будут их бить, потому что сильный человек всегда будет представлять из себя слабого. Только слабые пытаются кого-то побить, дать сдачу", – рассказал Усик.

В то же время Баста подчеркнул, что бокс – это сложный вид спорта. Он также похвалил Усика за бой против Мурата Гассиева, который состоялся в 2018 году.

Тогда украинец победил и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Смотрите видео разговора Усика и Басты

Что известно про Басту?Российский рэп-исполнитель, композитор, актер, сценарист, режиссер и продюсер. Известный под такими псевдонимами, как Ноггано и N1NT3ND0.



Настоящее имя Василий Михайлович Вакуленко. В 2018 году Министерство культуры Украины включило Басту в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

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