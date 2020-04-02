24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Усик и Баста пообщались в прямом эфире: видео

- Читати новину українською
Александр Усик / facebook.com/Alexanderusyk

Непобедимый украинский боксер Александр Усик и российский певец Баста провели совместный прямой эфир в инстаграме.

Баста попросил Усика объяснить мотивацию бокса, чтобы понять и полюбить этот вид спорта.

Читайте также У российского тренера обнаружили коронавирус – Усик контактировал с ним

В ответ Александр заявил, что бокс отражает жизнь людей. "Жизнь нас иногда бьет, ставит на колени. Но мы поднимаемся и идем дальше", – сказал украинец.

Также Усик заявил, что бокс полезен для поддержания здорового духа, но не для драк.

"Те люди, которые хотели кого-то когда-то побить и научились бить – они не будут их бить, потому что сильный человек всегда будет представлять из себя слабого. Только слабые пытаются кого-то побить, дать сдачу", – рассказал Усик.

В то же время Баста подчеркнул, что бокс – это сложный вид спорта. Он также похвалил Усика за бой против Мурата Гассиева, который состоялся в 2018 году.

Тогда украинец победил и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Смотрите видео разговора Усика и Басты

Что известно про Басту?Российский рэп-исполнитель, композитор, актер, сценарист, режиссер и продюсер. Известный под такими псевдонимами, как Ноггано и N1NT3ND0.

Настоящее имя Василий Михайлович Вакуленко. В 2018 году Министерство культуры Украины включило Басту в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Александр Усик Бокс Спорт
Комментарии

Читайте также

сегодня , 14:03 Состоится ли бой Хабиб – Фергюсон: официальное заявление
Інші види спорту 1382
сегодня , 11:25 Лопнула шина на скорости: причина страшной аварии, в которой погиб футболист Рейес
Футбол 2695
сегодня , 17:32 Мой самый дорогой секс за деньги – тысяча долларов, – Алиев
Футбол 1258
сегодня , 08:15 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Інші види спорту 1279
сегодня , 08:45 Права на футбольное первенство Беларуси активно покупают телекомпании многих стран
Футбол 798
сегодня , 17:26 Отопительный сезон: когда отключат отопление в Украине 2020
Новини України 21445
сегодня , 19:17 24 канал будет транслировать литургию с Патриаршего собора УГКЦ в Киеве
Новини України 12864
сегодня , 14:14 Звездный футболист "Баварии" попал в ДТП и получил штраф от клуба фото
Футбол 757
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 18:34 Стоимость футболистов упадет на 28% – больше всего пострадают "Манчестер Сити" и "Барселона"
Михайло Гема
сегодня 13:25 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
сегодня 12:29 У российского тренера обнаружили коронавирус – Усик контактировал с ним
Михайло Гема
сегодня 08:15 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Софія Кулай
1 апреля 21:13 Свитолина эмоционально отреагировала на отмену Уимблдона и расплакалась
Юрій Семенюк

Новости
Больше новостей
Залиште відгук