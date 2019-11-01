Усик и Чисора могут провести бой за титул

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Александр Усик
Александр Усик / boxingscene.com

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн рассказал о возможном бое украинца против Дерека Чисоры. Боксеры могут сражаться за титул WBO.

Как сообщает Skysports, Дерек Чисора может получить титульный бой WBO. Промоутер Эдди Хирн якобы хочет, чтобы Энди Руис и Энтони Джошуа освободили титул WBO. Именно на этот пояс Усик является официальным претендентом.

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Следовательно, Усик и Чисора могут встретиться в поединке за вакантный титул. Другой сценарий поединка – Усик и Чисора сразятся за право драться за титул WBO.

Я думаю, что бой Усика есть. Это борьба, которую они могли бы провести, возможно, даже за титул чемпиона мира по версии WBO в следующем году, или это бой, который они могут провести в феврале за эту обязательную позицию (право сражаться за титул WBO, – Спорт24),
– сказал Хирн Sky Sports.

Другим потенциальным соперником для Дерека Чисоры промоутер называет Джозефа Паркера.

Чисора и его команда хотят провести следующий поединок 7 декабря в андеркарде боя Джошуа – Руис. Однако, вероятнее всего, его возвращение состоится в феврале 2020 года.

Кто такой Дерек Чисора?

Чисора в свое время дрался с Виталием Кличко. Британец проиграл украинцу единогласным решением судей. На дуэли взглядов британец дал Виталию пощечину, в результате чего едва не возникла драка. Чисора перед поединком плюнул водой в лицо Владимира Кличко.

После поединка Дерек устроил драку с боксером Дэвидом Хэем (нынешним своим промоутером). Оба были на определенный срок дисквалифицированы. На данный момент британец провел 41 бой (32 победы, 9 поражений).

26 октября Чисора по итогам 4 раундов победил Прайса. Дерек завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO и бросил вызов Усику.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Александр Усик Бокс
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