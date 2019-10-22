Усик и Ломаченко получили памятные статуэтки от WBC, Ломаченко-тренер – специальный пояс

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Александр Усик и Василий Ломаченко
Александр Усик и Василий Ломаченко / instagram.com/usykaa

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко приняли участие в конгрессе WBC. Ломаченко действующий чемпион по версии WBC в легком весе.

Оба спортсмена получили памятные статуэтки от совета. Как известно, Усик был чемпионом по версии WBC в первом тяжелом весе.

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WBC 57 #loma #usyk #wbccancun57

Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WBC 57

Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

В то же время тренеру Анатолию Ломаченко на конгрессе вручили специальный пояс WBC за вклад в развитие бокса.

Награду Всемирного боксерского совета специалисту вручили его сын Василий, а также Александр Усик.

 

Анатолий Ломаченко за вклад в развитие бокса получил специальный пояс от WBC Награду Всемирного боксерского совета специалисту вручили его сын Василий, а также Александр Усик #мировойбокс #ломаченко #усик #конгресс #лакипанчнет #worldboxing #lomachenko #usyk #wbc #luckypunchnet

Опубліковано Luckypunch.net Понеділок, 21 жовтня 2019 р.

Что такое Всемирный боксерский совет (WBC)?
Одна из трех главных организаций профессионального бокса. Конгресс боксерского совета – престижный боксерский форум, на который съезжаются ведущие спортсмены, тренеры, рефери, промоутеры, представители СМИ.

Прошлый конгресс состоялся в столице Украины Киеве. На нем Виталия и Владимира Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннеса, как братьев-чемпионов, которые на двоих провели наибольшее количество боев.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Василий Ломаченко Александр Усик
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