Усик и Ломаченко-старший получили престижную премию от американских журналистов

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Александр Усик
Александр Усик / СЭ

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBO, WBC и IBF Александр Усик получил престижную премию от американских журналистов. Премию получил и тренер Анатолий Ломаченко.

Усик стал боксером 2018 года по версии Boxing Writers Association of America (Ассоциация журналистов США, пишущих о боксе, BWAA).

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Его менеджер Эгис Климас получил звание "менеджер года".

Также премию получил и Анатолий Ломаченко. Американские журналисты назвали его "тренером года".

К слову, Усик попал в топ-5 боксеров-тяжеловесов. И уже известно, когда украинец проведет следующий бой.

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Теги: Новости Спорта Спорт Александр Усик Бокс
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