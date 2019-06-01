Усик и Ломаченко-старший получили престижную премию от американских журналистов
Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBO, WBC и IBF Александр Усик получил престижную премию от американских журналистов. Премию получил и тренер Анатолий Ломаченко.
Усик стал боксером 2018 года по версии Boxing Writers Association of America (Ассоциация журналистов США, пишущих о боксе, BWAA).
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Его менеджер Эгис Климас получил звание "менеджер года".
Также премию получил и Анатолий Ломаченко. Американские журналисты назвали его "тренером года".
К слову, Усик попал в топ-5 боксеров-тяжеловесов. И уже известно, когда украинец проведет следующий бой.
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