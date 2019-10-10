Усик и Уизерспун встретились взглядами перед боем: видео

Украинец Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе боем против американца Чазза Уизерспуна в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго.

Перед боем боксеры провели традиционную дуэль взглядов. В конце Усик смешно показал самурая.

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Усик – Уизерспун дуэль взглядов: смотрите видео

Сначала Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе 25 мая, а соперником должен был быть Карлос Такам. Не сложилось. Украинец получил травму, бой отложили, а потом и соперник отказался от боя.

После этого договорились с голландцем Тайроном Спонгом. Мощный проспект, который был хорошим кандидатом для дебютного боя. Но и здесь неудача. За четыре дня до боя Спонга обвинили в употреблении допинга. Бой оказался на грани срыва, а впоследствии его отменили. Но срочно нашли и ему замену – американца Чазза Уизерспуна.