Усик энергично станцевал на тренировке: видео

Украинский боксер Александр Усик готовится к следующему поединку в супертяжелом весе. Пока украинец официально не знает имя следующего оппонента, но это не мешает находиться украинцу в отличной форме.

На инстаграм-странице lomus_official появилось очередное видео с тренировки 33-летнего Усика.

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На этот раз непобедимый украинский супертяжеловес продемонстрировал веселый танец. "А как проходит ваша тренировка?", – говорится в видео.

Таким образом Александр продемонстрировал легкость ног. Как известно, одним из козырей Усика является его отличная скорость благодаря работе ног.