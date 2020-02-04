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Усик энергично станцевал на тренировке: видео

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Александр Усик / facebook.com/Alexanderusyk

Украинский боксер Александр Усик готовится к следующему поединку в супертяжелом весе. Пока украинец официально не знает имя следующего оппонента, но это не мешает находиться украинцу в отличной форме.

На инстаграм-странице lomus_official появилось очередное видео с тренировки 33-летнего Усика.

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На этот раз непобедимый украинский супертяжеловес продемонстрировал веселый танец. "А как проходит ваша тренировка?", – говорится в видео.

Таким образом Александр продемонстрировал легкость ног. Как известно, одним из козырей Усика является его отличная скорость благодаря работе ног.

  • Вероятно, следующий поединок Усик проведет против британца Дерека Чисоры. Встреча может состояться в O2 Arena в Лондоне.
  • Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который сотрудничает с Усиком, заявил, что бой состоится 28 марта или 11 апреля.
  • В то же время промоутер украинца Александр Красюк рассказал, что в течение нескольких дней будет официальная информация о бое.
  • Усик встретился с Чисорой 7 декабря в Саудовской Аравии. Оба посетили реванш Энтони Джошуа с Энди Руисом.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Александр Усик Бокс
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