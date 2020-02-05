Усик критическим стихом ответил ветерану АТО, который назвал его обезьяной

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) опубликовал в Instagram стихотворение с критикой "голословных ребят".

Судя по всему, стихотворение адресовано участнику АТО и основателю сети Pizza Veterano Леониду Остальцеву. Тот в эфире передачи "Є СЕНС" на 5 канале раскритиковал Усика, Ломаченко и других.

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Текст стихотворения на языке оригинала:

Может я и обезьяна, так твердит один осел,

Ты прости меня за слово, без обиты ты ковбой.

Сильны бороду ты носишь мышцы крепкие твои,

На словах ты терминатор, а по сути первый блин.

Всех пугаешь пистолетом не забудь мушку спилить,

А то больно будет это, будет тяжко заходить.

Голословные ребята научитесь говорить,

А еще лучше учитесь не болтать, а сотворить.

В заметке к посту Усик написал: На словах он Лев Толстой, а на деле холостой. Мир всем.

Леонид Остальцев раскритиковал Александра Усика: смотрите видео