Усик критическим стихом ответил ветерану АТО, который назвал его обезьяной
Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) опубликовал в Instagram стихотворение с критикой "голословных ребят".
Судя по всему, стихотворение адресовано участнику АТО и основателю сети Pizza Veterano Леониду Остальцеву. Тот в эфире передачи "Є СЕНС" на 5 канале раскритиковал Усика, Ломаченко и других.
Читайте также: Так было, есть и будет: Ломаченко ответил на критику новым видео, его поддержал Усик
Текст стихотворения на языке оригинала:
Может я и обезьяна, так твердит один осел,
Ты прости меня за слово, без обиты ты ковбой.
Сильны бороду ты носишь мышцы крепкие твои,
На словах ты терминатор, а по сути первый блин.
Всех пугаешь пистолетом не забудь мушку спилить,
А то больно будет это, будет тяжко заходить.
Голословные ребята научитесь говорить,
А еще лучше учитесь не болтать, а сотворить.
В заметке к посту Усик написал: На словах он Лев Толстой, а на деле холостой. Мир всем.
Леонид Остальцев раскритиковал Александра Усика: смотрите видео