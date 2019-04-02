Усик может исчезнуть с украинского телевидения

Боксерские поединки Александра Усика могут прекратить транслироваться на украинском телевидении.

Причина в том, что украинец подписал контракт со стриминговой платформой DAZN, а ее партнером является сопромоутер Усика Эдди Хирн.

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Таким образом, телеканал "Интер", который транслирует все бои Усика, может лишиться прав на трансляции, сообщает iSport.

Переговоры с DAZN о трансляции поединков Усика в Украине ведет Setanta, которая хочет запустить в Украине канал и транслировать чемпионаты по футболу Украины, Бельгии и Англии, баскетбольную лигу НБА, хоккейную лигу НХЛ, "Формулу-1", UFC, теннисные матчи ATP.

Сейчас известно, что телеканалы "Футбол 1/2" не будут транслировать чемпионат Англии со следующего сезона. На этих каналах уже начали транслировать чемпионат Бельгии.

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Свой следующий бой Усик проведет 18 мая в Чикаго. Он дебютирует в супертяжелом весе в поединке с Карлосом Такамой.

Спорт 24 писал, 19 марта Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Александра Усика провести защиту своего пояса против россиянина Дениса Лебедева (32-2, 23 КО). Усик в своем Instagram объявил о решении отказаться от пояса WBA.

Свой последний бой Усик провел против Тони Беллью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

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