Усик назвал самого сложного для себя оппонента в супертяжелом весе

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) назвал самого сложного для себя оппонента в супертяжелом весе.

Александр Усик, отвечая на вопросы болельщиков в Ровно, отметил, что Тайсон Фьюри является очень неудобным оппонентом.

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Я думаю, что с Фьюри будет труднее всего. Это мое мнение. Конечно, он тип очень непредсказуемый, более двух метров роста и вообще непонятно, что у него в голове. Как и у меня,

– сказал Усик.

Напомним, что Фьюри назвал Усика бомжом и не понял, почему украинец стал претендентом на пояс WBO.