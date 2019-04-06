Усик назвал свою главную цель в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) прокомментировал подписание контракта на свой дебютный бой в супертяжелом весе против француза камерунского происхождения Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).

Спорт 24 писал, что поединок Усик-Такам состоится 25 мая на арене MGM National Harbor в Оксон-Хилле.

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25 мая ознаменует собой важный момент в моей карьере, когда я перехожу в супертяжелый вес. В крузервейте я стал абсолютным чемпионом мира, и теперь это моя цель в супертяжах.

"Это настоящий вызов, и он начинается 25 мая в бою против Карлоса Такама. Это первый бой в супертяжелом дивизионе. И мне нужно испытать себя в противостоянии с соперником мирового класса", – сказал украинец.

19 марта Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Александра Усика провести защиту своего пояса против россиянина Дениса Лебедева (32-2, 23 КО). Усик в своем Instagram объявил о решении отказаться от пояса WBA.

Свой последний бой Усик провел против Тони Белью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

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