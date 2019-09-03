Усик официально получил нового соперника на следующий бой

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Усик – Спонг: дата боя и что известно о сопернике Усика Спонге
Александр Усик – Тайрон Спонг / twitter.com/EddieHearn

Украинский боксер Александр Усик 12-го октября вернется на ринг. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе встретится с Тайроном Спонгом.

Нидерландский боксер Тайрон Спонг 31 августа провел поединок с эквадорцем Джейсоном Минди. Спонг нокаутировал соперника во втором раунде и после этого стал соперником Усика.

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Боксеры встретятся 12-го октября в Чикаго (США) на Wintrust Arena, сообщил промоутер Усика Эдди Хирн. Для Усика это будет дебютный бой в супертяжелом весе.

Трансляцию поединка Усик – Спонг будет осуществлять пдатформа DAZN.

Тайрон Спонг – нидерландский боксер, профессиональный кикбоксер и боец смешанного стиля суринамского происхождения, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях.

Он бывший чемпион по кикбоксингу Glory 9 (2013), и чемпион мира по тайскому боксу W.F.C.A. (2007-2008) в первом тяжелом весе (до 95 кг).

В профессиональном боксе 33-летний Спонг провел 14 поединков и все выиграл (13 нокаутом).

Тайрон обладает региональными титулами чемпиона Латинской Америки по версии WBC Latino и WBO Latino в тяжелом весе.

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Александр Усик Усик – Спонг
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