Усик поднялся в топ-3 рейтинга IBF и сможет претендовать на бой с Джошуа

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик поднялся в рейтинге IBF. Александр вошел в топ-3 рейтинга IBF, титулом которой владеет Энтони Джошуа.

Усик занимает третью строчку в списке, хотя в прошлом месяце украинец был 6-м, информирует сайт IBF. Возглавляет рейтинг болгарский боксер Кубрат Пулев, который в июне встретится с Энтони Джошуа.

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Рейтинг IBF

Кубрат Пулев (Болгария) Чарльз Мартин (США) Александр Усик (Украина) Майкл Хантер (США) Энди-Руис-младший (Мексика) Роберт Хелениус (Финляндия)

Отметим, что прогресс Усика в рейтинге может приблизиться украинца к поединку с Энтони Джошуа. Если украинец поднимется на первую строчку рейтинга, то станет обязательным претендентом.

Как известно, Усик является официальным претендентом по версии WBO. Этим титулом также владеет британец Джошуа.

Когда следующий бой Усика?

Непобедимый украинский боксер вернется в ринг 23 мая. В Лондоне Усик встретится с опытным британцем Дереком Чисорой.

Билеты на бой стоят от 40 до 800 фунтов стерлингов. Также появился официальный проморолик поединка.

Чисора провел несколько поединков с топ-боксерами супертяжелого веса. В 2012 году Чисора проиграл Виталию Кличко, в 2014 году – Тайсону Фьюри, а впоследствии и Дэвиду Хэю.