Усик подвинул россиянина в рейтинге WBC, Богачук впервые поднялся в топ-15

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Александр Усик
Александр Усик / Фото из открытых источников

Самая престижная профессиональная боксерская организация WBC обновила рейтинги боксеров во всех весовых категориях.

Дебютант супертяжелого дивизиона Александр Усик поднялся с пятой позиции на четвертую, обойдя россиянина Александра Поветкина, который и вовсе вылетел и топ-5. В обновленном рейтинге WBC Богачук оказался на 14-й позиции.

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Теперь бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе уступает только Диллиану Уайту, Тайсону Фьюри и Луису Ортису.

В обновленном рейтинге WBC Сергей Богачук оказался на 14-й позиции. Теперь 24-летний боксер из Винницы может претендовать на бой с чемпионом Тони Харрисоном (28-2, 21 КО), если тот будет искать соперника по добровольной защите титула.

Харрисон завоевал пояс WBC в декабре прошлого года после победы единогласным решением судей над Жермеллом Чарли (32-1, 16 КО). 21 декабря в Онтарио боксеры проведут реванш.

Также отметим прогресс украинского боксера Виктора Постола, который в первом полусреднем весе поднялся на первую строчку. Вскоре Постола ожидает бой с чемпионом веса – Хосе Рамиресом.

Еще один украинец Сергей Деревянченко в среднем весе занимает третье место WBC.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Александр Усик Бокс Сергей Деревянченко
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