Усик показал, как набирает массу для перехода в супертяжелую весовую категорию: фото

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Александр Усик
Александр Усик

Абсолютный чемпион мира Александр Усик готовится к дебюту в супертяжелом весе (Heavyweight, свыше 90,72 килограмма). Однако для этого ему нужно набрать массу.

Делает это Усик с помощью вареников. Соответствующее фото боксер выложил у себя в Instagram, показав изображения до и после.

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Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

Александр Усик – абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBO, WBC, IBF, WBA и журнала The Ring. Однако свой следующий бой украинец проведет в высшей весовой категории. Среди возможных соперников – россиянин Александр Поветкин. Бой может состояться в США.

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Теги: Бокс Спорт Александр Усик
Источник: 24 канал
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