Усик получил титул "Человек года – 2018": фото с награждения

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик стал победителем в номинации "Спортсмен года" во время награждения обладателей престижного титула "Человек года – 2018".

Торжественная церемония "Человек года" состоялась в Киеве в субботу, 23 марта, в Национальной опере Украины. Всего было 23 номинации. Александр Усик победил в номинации "Спортсмен года".

Читайте также: Усик сохранит один из чемпионских поясов



Александр Усик во время награждения титулом "Человек года 2018" (Фото Владимир Дубик/K2 Promotions Ukraine)

Кроме Усика, на этот титул также претендовали Олимпийский чемпион по фристайлу 2018 года Александр Абраменко и Чемпионка Мира по дзюдо 2018 года Дарья Белодед.

Читайте также: В Украине определили самую стильную спортсменку: какими фотографиями в Instagram делится красавица

Также на победу в номинации "Новая генерация года" претендовала двукратная чемпионка Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе по фехтованию на шпагах 2018 года Екатерина Черной.