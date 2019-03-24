Усик получил титул "Человек года – 2018": фото с награждения

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Усик получил титул "Человек года – 2018": фото с награждения

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик стал победителем в номинации "Спортсмен года" во время награждения обладателей престижного титула "Человек года – 2018".

Торжественная церемония "Человек года" состоялась в Киеве в субботу, 23 марта, в Национальной опере Украины. Всего было 23 номинации. Александр Усик победил в номинации "Спортсмен года".

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Александр Усик во время награждения титулом "Человек года 2018" (Фото Владимир Дубик/K2 Promotions Ukraine)

Кроме Усика, на этот титул также претендовали Олимпийский чемпион по фристайлу 2018 года Александр Абраменко и Чемпионка Мира по дзюдо 2018 года Дарья Белодед.

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Также на победу в номинации "Новая генерация года" претендовала двукратная чемпионка Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе по фехтованию на шпагах 2018 года Екатерина Черной.

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Теги: Спорт Новости Спорта Александр Абраменко Дария Билодид Александр Усик Бокс
Источник: 24 Канал
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